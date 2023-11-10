Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Такие люди считают, что Россия им ничего не давала»: Валуев высказался о Дане Милохине

Боксер Валуев заявил, что перевоспитать блогера Милохина не получится

close
100%
Владимир Веленгурин/«КП» - Москва/Global Look Press

Первый зампред думского комитета по туризму, знаменитый боксер Николай Валуев прокомментировал слова блогера и тиктокера Дани Милохина, заявившего, что не планирует возвращаться в Россию из Дубая и не хочет служить в армии. Его слова приводит Sport24.

«Что касается его дела с армией, то это вопрос не в нежелании Милохина служить, а, скорее всего, в формальностях, которые нам неизвестны. Это же публичное поле. Раз он такой смелый, то от слов надо переходить к делу. Раз Милохин сказал «А», ждем от него и «Б». Такие люди искренне считают, что Россия им ничего не давала. Вы его не перевоспитаете, только подтолкнете к еще большему эпатажу. Ведь иного он делать не умеет», — заявил Валуев.

Милохин выступал в «Ледниковом периоде» с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Они вместе выступили в одном сезоне и должны были вновь кататься вместе в 2022 году. Однако спустя два выпуска шоу Милохин сенсационно покинул проект и улетел из России.

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Валуев заявил, что дно — это стихия УЕФА.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий