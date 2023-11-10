«Такие люди считают, что Россия им ничего не давала»: Валуев высказался о Дане Милохине

Первый зампред думского комитета по туризму, знаменитый боксер Николай Валуев прокомментировал слова блогера и тиктокера Дани Милохина, заявившего, что не планирует возвращаться в Россию из Дубая и не хочет служить в армии. Его слова приводит Sport24.

«Что касается его дела с армией, то это вопрос не в нежелании Милохина служить, а, скорее всего, в формальностях, которые нам неизвестны. Это же публичное поле. Раз он такой смелый, то от слов надо переходить к делу. Раз Милохин сказал «А», ждем от него и «Б». Такие люди искренне считают, что Россия им ничего не давала. Вы его не перевоспитаете, только подтолкнете к еще большему эпатажу. Ведь иного он делать не умеет», — заявил Валуев.

Милохин выступал в «Ледниковом периоде» с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Они вместе выступили в одном сезоне и должны были вновь кататься вместе в 2022 году. Однако спустя два выпуска шоу Милохин сенсационно покинул проект и улетел из России.

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Валуев заявил, что дно — это стихия УЕФА.