Звезда «Импровизаторов» тремя словами описал поддержку «Спартака»

Участник шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов в интервью FameTime TV заявил, что испытывает множество негативных эмоций, когда переживает за любимый футбольный клуб.

Более 25 лет комик поддерживает столичный «Спартак».

«Болеть за «Спартак» — это испытывать бесконечное состояние нерадости. Вы когда предложили мне найти место силы для разговора, я сказал, что у меня его нет. И вы привели меня в место боли. Периодически у всех бывает плохо? Периодически! Но не 16 лет от чемпионства до последнего чемпионства и уже от последнего чемпионства»! — заявил Позов.

После 14 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Отставание от лидера турнирной таблицы — «Краснодара» — составляет десять баллов.

В предстоящем матче «Спартак» на своем поле примет «Ростов». Эта игра пройдет 12 ноября в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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