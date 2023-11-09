«Зениту» будет трудно в матче с «Краснодаром», считает легенда ЦСКА

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» заявил, что команда под руководством Сергея Семака имеет больше шансов одержать победу и завершить первый круг на первой строчке в турнирной таблице.

«Краснодар» играет неплохо, я ожидал от них другой игры в этом сезоне. У них впереди играют интересные ребята, которые неплохо взаимодействуют — Олусегун, Кордоба, Батчи. «Зениту» будет трудно им противостоять, но я думаю, что у себя на поле они выложатся полностью, перебегают «Краснодар» и добьются результата в свою пользу», — заявил Пономарев.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой в активе краснодарцев 31 очко в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 29 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин назвал «Зенит» фаворитом матча против «Краснодара».