Экс-тренер «Спартака» назвал фаворита матча года в РПЛ

Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» заявил, что клуб с берегов Невы имеет все шансы на то, чтобы одержать победу и завершить первый круг на первой строчке в турнирной таблице.

«Думаю, что фаворит — «Зенит». По подбору игроков петербуржцы сильнее своих соперников, но «Краснодар» очень мотивирован. Руководители клуба, в первую очередь в лице Сергея Галицкого, проводят очень правильную и целенаправленную работу, ребята загорелись ей и захотели навязать борьбу за чемпионство. Шансы у команд примерно равны, но предпочтение все же отдам петербуржцам», — заявил Гладилин.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой в активе «быков» 31 очко, у «Зенита» — 29 баллов.

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