Играющий в Европе российский футболист рассказал, от чего у него в Испании кружилась голова

Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал о трудностях после переезда из России в Испанию. Его слова передает «Чемпионат».

«Оставить семью, друзей, родину — это нелегко. Языковой барьер, оформление документов тоже отнимают много сил. Хорошо, что родители всячески поддерживали, часто приезжали. Поначалу было тяжело здесь, но со временем я привык ко всему и стало полегче. Первый год я учился в британской школе, и от смешения английского и испанского языков у меня кружилась голова. В бытовом отношении тоже освоился», — сказал Ефремов.

Ефремов в 16 лет перебрался в Испанию из московского «Локомотива». На данный момент россиянин играет за молодежную команду клуба. В ноябре 2022 года он дебютировал в футболке национальной сборной России (U‑21) в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С этого момента клубы не участвуют в еврокубках, а национальная команда — в международных турнирах.

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