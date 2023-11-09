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Иностранный тренер «Зенита» назвал себя русским

Ассистент Семака де Оливейра заявил, что не может отказаться от борща

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Wikipedia

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что не планировал так надолго оставаться в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Изначально я приезжал в Россию с задачей просто отработать свой контракт с «Амкаром». Но я очень рад тому, что все так повернулось, что я здесь до сих пор. Россия приняла меня очень тепло.

Насколько считаю себя русским? На 90 процентов! Сказал бы, что на 100, но я все-таки родился не в России. Кухня? О, когда наши повара готовят борщ, я не могу отказаться! Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне», — сказал де Оливейра.

Де Оливейра приехал в Россию в 2009 году и поиграл за пермский «Амкар», ярославский «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу». С 2019 года он работает помощником Сергея Семака в «Зените».

11 ноября «Зенит» примет «Краснодар» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Перед очным матчем команды в турнирной таблице разделяет два очка.

Ранее Семак объяснил, почему «Краснодар» лидирует в РПЛ.

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