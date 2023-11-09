Семак объяснил, почему «Краснодар» лидирует в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре «Краснодара» перед очной встречей в чемпионате России. Его слова передает «Чемпионат».

«Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен множеством компонентов. Большая заслуга главного тренера — смог организовать атакующие и оборонительные действия. Прекрасный сезон проводит Кордоба. Состав хорошо укомплектован.

У «Краснодара» можно всю команду выделять. Очень надежно играет оборона. Сафонов — один из лучших вратарей нашей лиги. Бачи и Сперцян — их лидерские качества позволяют команде оставаться на вершине», — сказал Семак.

11 ноября «Зенит» примет «Краснодар» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Перед очным матчем команды в турнирной таблице разделяет два очка. В прошлом туре «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Голами отметились Кордоба и Олусегун. Самарцы из-за этого поражения опустились на четвертую строчку и пропустили вперед ЦСКА. «Зенит» в своем матче обыграл калининградскую «Балтику» 2:0. Голы на счету Сергеева и Кассьерры.

Ранее российского игрока «Зенита» назвали лучшим нападающим страны.