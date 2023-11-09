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Экс-игрок «Челси» рассказал, как Абрамович пытался помочь спасти похищенного отца

Оби Микел признался, что Абрамович предлагал спасти его похищенного отца

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IMAGO/Global Look Press

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел признался, что его отца дважды похищали, а второй раз случился во время чемпионата мира в России. Его слова передает talkSPORT.

«Моего отца похитили, когда я играл за сборную на чемпионате мира по футболу 2018 года в России, и мы собирались играть с Аргентиной в финальном матче группового этапа.

Я помню, как Роман Абрамович говорил: «Хочешь, чтобы я прислал людей? Потому что знаю, что, если я пришлю людей, то смогу вытащить твоего отца». Я спросил, как он собирается это сделать. Он сказал: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне, если тебе нужен такой вариант, я могу это сделать», — сказал Оби Микел.

Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 по 2017 год. Игрок завершил профессиональную карьеру в 2021 году.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. В мае 2022 года он продал клуб.

Ранее в Бразилии пытались похитить новорожденную дочь Неймара.

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