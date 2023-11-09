Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семин назвал слухами желание «Локомотива» вернуть Миранчука из Европы

Тренер Семин посоветовал обращаться к агентам с вопросами про Миранчука

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, говоря о появившейся в СМИ информации о желании «железнодорожников» вернуть из «Аталанты» Алексея Миранчука, назвал подобные разговоры вбросами агентов. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Локомотив» хочет взять Миранчука в аренду зимой? Все эти новости — слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать, и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», — заявил Семин.

8 ноября издание «РБ Спорт» сообщило о желании «Локомотива» вновь заключить контракт с Миранчуком.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против «Дженоа» 22 октября.

Ранее Миранчуку посоветовали не возвращаться в Россию.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий