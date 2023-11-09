Семин назвал слухами желание «Локомотива» вернуть Миранчука из Европы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, говоря о появившейся в СМИ информации о желании «железнодорожников» вернуть из «Аталанты» Алексея Миранчука, назвал подобные разговоры вбросами агентов. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Локомотив» хочет взять Миранчука в аренду зимой? Все эти новости — слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать, и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», — заявил Семин.

8 ноября издание «РБ Спорт» сообщило о желании «Локомотива» вновь заключить контракт с Миранчуком.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против «Дженоа» 22 октября.

Ранее Миранчуку посоветовали не возвращаться в Россию.