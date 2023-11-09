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Стало известно, готов ли Кокорин сыграть в Лиге Европы

Тренер «Ариса» Шпилевский заявил, что Кокорин готов сыграть в Лиге Европы

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kokorin9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что состояние здоровья российского нападающего команды Александра Кокорина позволяет ему принять участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против испанского «Бетиса». Слова специалиста передает «Чемпионат.com».

«Кокорин пропустил несколько матчей, но сейчас работает в общей группе. Он готов сыграть с «Бетисом», — заявил Шпилевский на пресс-конференции.

Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на российского футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

Летом 2023 года Кокорин вернулся в расположение итальянского клуба и провел вместе с командой предсезонную подготовку. Он начал выступление в новом сезоне за «Фиорентину», сыграл в Лиге конференций, после чего клуб вновь отправил игрока в аренду на Кипр.

Ранее тренер заявил, что тюрьма испортила карьеру Кокорина.

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