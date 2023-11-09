Газзаев заявил о зависимости «Зенита» от бразильцев

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев признался, что не понимает людей, которые критикуют петербургский «Зенит» из-за того, что игра команды строится прежде всего на двух-трех исполнителях, и высказался о бразильских игроках Венделе и Клаудиньо. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Зависимость «Зенита» от Вендела и Клаудиньо? Не вижу в этом ничего плохого. В команде, претендующей на титул, должны быть большие мастера, которые по своему уровню выше остальных. Вендел и Клаудиньо в Калининграде показали, что могут делать разницу», — заявил Газзаев.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Клаудиньо стал игроком петербургской команды летом 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать 12 голевых передач.

«Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав за 14 матчей 29 баллов. Следующий матч клуб под руководством Сергея Семака сыграет с «Краснодаром», встреча состоится в Санкт-Петербурге 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Зениту» предрекли скорое лидерство в чемпионате России.