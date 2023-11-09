«Зениту» предрекли скорое лидерство в чемпионате России

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что у «Зенита» есть преимущество перед «Краснодаром» в очном матче, который состоится в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а также назвал интересной форму «быков», в которой они подходят к этому поединку. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» с теми же «Крыльями Советов» в Кубке России играл очень тяжело. Думаю, в РПЛ после 15 туров будет лидировать «Зенит». Команда играет дома, это уже неплохой шанс. У «Краснодара» более сложный график, до Санкт-Петербурга тяжело добираться», — заявил Сенников.

«Краснодар», главным тренером которого является сербский специалист Владимир Ивич, возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. В активе команды 31 очко. «Зенит», который под руководством Сергея Семака выиграл пять чемпионств подряд, идет на втором месте и отстает от конкурента всего на два балла.

Очный матч команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее были названы самые укомплектованные команды в РПЛ.