Губерниев призвал футболистов рисковать и уезжать за рубеж

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о своем несогласии со словами бывшего футболиста, члена правления «Зенита» Андрея Аршавина, сказавшего, что не понимает российских игроков, уезжающих в иностранные клубы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Но поскольку он играл в футбол намного лучше, чем абсолютное большинство российских футболистов, играл в суперэлите, он имеет право на собственное мнение. Но я с ним не согласен. Здесь надо рисковать. Если футболист по-настоящему очень хороший, он пробьется даже через средние клубы», — заявил Губерниев.

В сентябре главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин после товарищеского матча с Катаром заявил, что отечественным игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

На сегодняшний момент в топ-5 европейских чемпионатов выступают только четверо россиян. Александр Головин защищает цвета «Монако», Далер Кузяев — «Гавра», Алексей Миранчук — «Аталанты», Арсен Захарян — «Реала Сосьедад».

Ранее Аршавин объяснил, почему весь спорт пропитан политикой.