Названы самые укомплектованные команды в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал красно-белых и петербургский «Зенит» самыми укомплектованными командами в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«По подбору футболистов «Спартак» сейчас укомплектован сильнее всех в чемпионате России. «Зенит», может быть, с ним по этому компоненту на одном уровне находится. Это самые укомплектованные команды в РПЛ», — сказал Гладилин.

После 14 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Отставание от лидера турнирной таблицы — «Краснодара» — составляет десять баллов. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Ростова». Поединок состоится 12 ноября в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав за 14 матчей 29 баллов. Следующий матч клуб под руководством Сергея Семака сыграет с «Краснодаром», встреча состоится в Санкт-Петербурге 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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