В Госдуме предрекли Костомарову работу тренером после ампутаций

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призналась, что не сомневалась в том, что чемпион Олимпиады в танцах на льду Роман Костомаров не сдастся после перенесенных операций по ампутации конечностей. Ее слова приводит РИА Новости.

«В любом случае, я думаю, что он может быть прекрасным тренером или постановщиком программ. Он может быть спикером и воодушевлять людей, потому что Роман прожил этот период совершенно невероятно, и то, что он смог вернуться обратно в жизнь, показывает, насколько он сильный человек. Этим надо делиться. Я в него верю», — заявила Журова.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Ранее Костомаров рассказал об апатии после ампутаций.