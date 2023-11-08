Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Реал» намерен навсегда отказаться от приобретения Мбаппе

Cadena SER: «Реал» не станет подписывать Мбаппе летом 2024 года

close
100%
Stephane Mahe/Reuters

Мадридский «Реал» не собирается подписывать нападающего сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Cadena SER.

Испанцы не станут оформлять трансфер игрока следующим летом, даже если он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента. В «Реале» считают, что покупка Мбаппе повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку. К тому же испанцы придерживаются политики, которая основана на покупке только молодых игроков. В руководстве также недовольны тем, что француз продлил контракт с «ПСЖ».

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах Лиги 1, в которых сумел 10 раз отличиться (один с пенальти) и сделать одну голевую передачу.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.

Ранее в России заявили, что в Европе будет спрос на Алексея Миранчука.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий