«Реал» намерен навсегда отказаться от приобретения Мбаппе

Мадридский «Реал» не собирается подписывать нападающего сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Cadena SER.

Испанцы не станут оформлять трансфер игрока следующим летом, даже если он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента. В «Реале» считают, что покупка Мбаппе повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку. К тому же испанцы придерживаются политики, которая основана на покупке только молодых игроков. В руководстве также недовольны тем, что француз продлил контракт с «ПСЖ».

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах Лиги 1, в которых сумел 10 раз отличиться (один с пенальти) и сделать одну голевую передачу.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.

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