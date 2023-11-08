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В России считают, что в Европе будет спрос на Миранчука

Экс-директор академии «Локо» Кузьмичев считает, что Миранчук не вернется в Россию

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Официальный сайт «Аталанты»

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает невысокой вероятность того, что «железнодорожники» вернут Алексея Миранчука зимой. Об этом он заявил Legalbet.

«Вероятность не будет высокой. У Алексея заканчивается контракт, скорее всего, «Аталанта» точно не будет отпускать его в аренду, она захочет выручить за него какие-то деньги. Маловероятно и с точки зрения того, что Алексей хочет продолжить карьеру в Европе. Понятно, что этот сезон начался неудачно, но прошлый сезон в «Торино» он провел на хорошем уровне. Думаю, предложения [из Европы] будут», — сказал Кузьмичев.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против «Дженоа» 22 октября.

Ранее российскому футболисту посоветовали не возвращаться в Россию.

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