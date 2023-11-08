В России считают, что в Европе будет спрос на Миранчука

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает невысокой вероятность того, что «железнодорожники» вернут Алексея Миранчука зимой. Об этом он заявил Legalbet.

«Вероятность не будет высокой. У Алексея заканчивается контракт, скорее всего, «Аталанта» точно не будет отпускать его в аренду, она захочет выручить за него какие-то деньги. Маловероятно и с точки зрения того, что Алексей хочет продолжить карьеру в Европе. Понятно, что этот сезон начался неудачно, но прошлый сезон в «Торино» он провел на хорошем уровне. Думаю, предложения [из Европы] будут», — сказал Кузьмичев.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против «Дженоа» 22 октября.

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