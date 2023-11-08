Овечкин рассказал, как «Вашингтону» преодолеть спад

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его команда работает над тем, чтобы улучшить свои неудовлетворительные результаты в сезоне. Его слова передает официальный сайт клуба.

«Мы работаем над этим… новый главный тренер, новый тренер по игре в большинстве. Нам просто нужно время, чтобы понять, что нам следует делать.

Если у вас такой спад, когда вы не можете забросить, вам просто нужно работать и найти способ создавать моменты для себя, для своих товарищей по команде и найти способ забить», — сказал Овечкин.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в 10 матчах одержал пять побед. В прошлой игре команда обыграла «Коламбус» со счетом 2:1. 9 ноября «Кэпиталз» сыграет с «Флоридой».

Александр Овечкин в 10 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Россиянин на протяжении четырех последних игр не может поразить ворота соперника.

Ранее Овечкин заявил, что никто не счастлив в «Вашингтоне».