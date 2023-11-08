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Аршавин назвал российского футболиста, способного заиграть в Англии

Аршавин заявил, что только Головин мог бы потянуть чемпионат Англии

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном переходе российского игрока в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Скорее всего, не хватает уровня, хотя Головин мог бы потянуть — только он. Может, Захарян, но со временем», — сказал Аршавин.

Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии за «Арсенал». В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач. Головин побил свой рекорд по голам в Лиге 1.

В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. Головин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также претендует на звание лучшего игрока месяца в Лиге 1. Его конкурентами являются Килиан Мбаппе и Уоррен Заир-Эмери.

Ранее Пономарев заявил, что Головин не приедет в расположение сборной России.

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