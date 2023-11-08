В Госдуме считают, что Запад хочет, чтобы Путин запретил россиянам выступать на ОИ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что для россиян неприемлемо ехать на Олимпиаду при текущих условиях. Ее слова передает РИА Новости.

«Ехать на Олимпиаду при таких условиях практически неприемлемо. Спортсмены должны самостоятельно решить, ехать им или нет. Они ждут от нашего президента, что он наложит полный запрет от своего имени. Им очень хочется, чтобы это случилось, чтобы потом тыкать пальцем и говорить: «Вы тоталитарная страна! У вас президент — тиран». Но не надо давать им этого шанса», — сказала Журова.

Путин ранее заявил, что российские спортсмены должны сами принимать решение о своем участии в Олимпийских играх в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее Роднина призвала МОК сказать, кто их хозяин.