Овечкин считает, что никто не счастлив в «Вашингтоне»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, в чем заключается проблема команды в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает официальный сайт клуба.

«Мы испытываем небольшие сложности, но, если посмотреть на все матчи, думаю, у нас было много шансов. Мы просто не могли поразить ворота соперника. Но я думаю, что это просто такой период времени.

Если вы спросите всех в раздевалке об очках, каждого игрока, не думаю, что кто-то скажет, что он сейчас счастлив. Как я уже сказал, у нас много моментов, мы просто не можем забить», — сказал Овечкин.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в 10 матчах одержал пять побед. В прошлой игре команда обыграла «Коламбус» со счетом 2:1. 9 ноября «Кэпиталз» сыграет с «Флоридой».

Александр Овечкин в 10 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Россиянин на протяжении четырех последних игр не может поразить ворота соперника.

Ранее россиянин из НХЛ заявил, что ужасно играет весь сезон.