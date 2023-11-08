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Глушаков рассказал, что нужно сделать с Абаскалем

Глушаков считает, что Абаскалю надо дать доработать до конца сезона

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» признался, что знает все, что происходит внутри красно-белой команды.

«Как я вижу взаимоотношения команды и тренера? Я был в этой ситуации. Общаюсь с игроками, знаю все, что происходит. Подноготную комментировать не буду, это жизнь, надо перетерпеть, наверное. Поменяется ли власть? До нового года, думаю, нет. Доработает ли Абаскаль до конца сезона? Я не знаю, думаю, что должен доработать. Это будет правильно, объективно и логично со стороны структуры клуба. А кого ставить?» — сказал Глушаков.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом».

5 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2. В первом тайме красно-белые остались в меньшинстве из-за удаления Хлусевича. В начале второго тайма «Спартак» открыл счет благодаря голу Антона Зиньковского. Через 10 минут Артем Дзюба сравнял счет.

Ранее был назван тренер, который может все «починить» в «Спартаке».

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