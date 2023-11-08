Роднина призвала МОК сказать, кто их хозяин

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в разном отношении к странам. Ее слова передает Sport24.

«МОК наделал столько ошибок, что и посчитать невозможно. Почему к Израилю такое отношение? Чем Россия отличается от других? Почему Грузия начинала военные действия в Южной Осетии во время Олимпиады и им ничего не было? Почему Америку спокойно допускали до всех Игр, когда шла война во Вьетнаме? У них такая короткая память? А МОК уже может наконец-то сказать, кто их хозяева. Скажи уже нам, все понимают, что это по чьей-то указке», — сказала Роднина.

В МОК ранее заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действие правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также окончательного решения о допуске россиян на Игры 2024 года озвучено не было.

Ранее сообщалось, что министр спорта Украины подал в отставку.