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Миранчук хочет остаться в Европе, несмотря на желание «Локомотива» вернуть игрока

«РБ»: «Локомотив» намерен вернуть Миранчука из Италии зимой

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Global Look Press

Московский «Локомотив» не отказался от идеи вернуть полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Московский клуб рассчитывает вернуть полузащитника в зимнее трансферное окно. Сообщается, что приоритет для самого футболиста — остаться в Европе.
Представитель Миранчука Вадим Шпинев ранее сообщал, что «железнодорожники» летом 2023 года были заинтересованы в возвращении своего воспитанника из Италии.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против «Дженоа» 22 октября.

После 11 матчей чемпионата Италии «Аталанта», набрав 19 очков, идет на пятом месте. 12 ноября команда встретится с «Удинезе».

Ранее стало известно, как выступающие в Европе футболисты влияют на сборную России.

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