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Экс-футболист сравнил развитие футбола в России и Казахстане

Канчельскис заявил, что развитие футбола в России зависит от сроков отстранения

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andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис сравнил развитие футбола в Казахстане и России. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Российский футбол намного выше, потому что инфраструктура выше, понятно, что был чемпионат мира. Но если казахстанский футбол будет так двигаться, то тоже будет хорошо развиваться. Я и сейчас вижу: начинают строить стадионы, обращают внимание на инфраструктуру. Что касается российского футбола, то нужно еще понимать, насколько его отстранили», — заявил экс-футболист.

Сборная Казахстана набрала 15 очков и занимает третье место в группе H в отборочном турнире чемпионата Европы — 2024. Подопечные Магомеда Адиева отстают от лидирующих Дании и Словении на четыре балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Ранее Аршавин оценил переходы россиян в Европу фразой «ни славы, ни денег».

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