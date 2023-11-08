Аршавин оценил переходы россиян в Европу фразой «ни славы, ни денег»

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал переходящих в европейские клубы отечественных игроков.

«Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Аталанты» или «Торино»?

В чемпионате Италии выше интенсивность и конкуренция? И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в чемпионате России? Здесь хотя бы деньги», — заявил Аршавин.

В сентябре главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с Катаром заявил, что отечественным игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступают только четверо россиян. Александр Головин защищает цвета «Монако», Далер Кузяев — «Гавра», Алексей Миранчук — «Аталанты», Арсен Захарян — «Реала Сосьедад».

Ранее Аршавин объяснил, почему весь спорт пропитан политикой.