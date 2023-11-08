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Матыцин назвал недопустимым слова Родниной о деле фигуристки Валиевой

Министр спорта Матыцин назвал странным заявление Родниной о деле Валиевой

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Министр спорта России Олег Матыцин в комментарии ТАСС раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку, депутата Госдумы Ирину Роднину за слова в отношении дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Странно слышать подобные высказывания от депутата Госдумы, трехкратной олимпийской чемпионки. Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкрепленные знанием деталей процесса, недопустимы, это нарушение этики и культуры спортивного сообщества.

Мы должны бережно и с уважением относиться к нашим победам, нашим тренерам и спортсменам, объединять российское общество через спорт, а не создавать провокационные инфоповоды для тиражирования в СМИ», — сказал министр.

7 ноября Роднина заявила, что стороне защиты Валиевой нужно было «покрасивее врать».

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.

В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира, в котором выступала Валиева. Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Тарасова отказалась реагировать на слова Родниной.

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