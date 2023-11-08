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В Госдуме заявили о политической подоплеке в деле Валиевой

Депутат Журова рассказала о политической подоплеке в деле фигуристки Валиевой

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что если Спортивный арбитражный суд (CAS) будет последовательным, то дело фигуристки Камилы Валиевой закончится с положительным исходом. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

Журова сочла, что в ситуации с 17-летней спортсменкой была политическая подоплека.

«Дело в том, что подобные случаи, как с Камилой, практически никогда не доходили до суда. Это все решалось на уровне антидопинговых комитетов международных федераций. Но так как скандал произошел на Олимпиаде, они это вывели на уровень пропаганды», — рассказала депутат.

По словам Журовой, если Спортивный арбитражный суда (CAS) будет четко последовательным, то дело Валиевой должно закончиться положительно.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.

В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира, в котором выступала Валиева. Новые слушания Спортивного арбитражного суда по делу фигуристки пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Роднина заявила, что в деле Валиевой нужно было покрасивее врать.

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