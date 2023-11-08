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Аршавин ответил на слова Дзюбы про «Зенит Рио-де Жанейро»

Андрей Аршавин: россияне играли бы в «Зените», если бы были сильнее легионеров

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший капитан «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин в интервью «Спорт-Экспрессу» отреагировал на слова форварда Артема Дзюбы, который назвал петербургский клуб «Зенит Рио-Де-Жанейро».

«Много легионеров? Это данность, которую надо принять. Я бы не противопоставлял город... «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Много южноамериканцев, в частности бразильцев, — такая тенденция, клуб выбрал такой курс. Легионеры? Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли», — заявил Аршавин.

В марте 2023 года Артем Дзюба заявил, что решил уйти из «Зенита», потому что клуб стал превращаться в «Зенит Рио-де-Жанейро».

Дзюба выступал за «Зенит» на протяжении семи лет. Вместе с клубом он четыре раза выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны. За это время он дважды становился лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Аршавин объяснил, почему весь спорт пропитан политикой.

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