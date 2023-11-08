Мать российской фигуристки: беспределу тренеров нет конца

Ирина Костылева, мать 12‑летней российской фигуристки Елены Костылевой, не исключила, что может подать в суд на тренерский штаб школы «Москвич» за обращение с ее дочерью. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Подать в суд за такое обращение с дочерью? Посмотрим. Я и не собиралась все это поднимать с июля. Но их беспределу нет конца», — заявила мать спортсменки.

6 ноября Ирина Костылева в соцсетях заявила об уходе Елены из школы «Москвич», обвинив тренерский штаб в предвзятом отношении. По словам матери, тренер Екатерина Митрофанова начала издеваться над ее дочерью, а также дело дошло до рукоприкладства.

Елена Костылева — победительница первенства России по фигурному катанию в младшем возрасте.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6—8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

Ранее российская фигуристка рассказала о своем заработке.