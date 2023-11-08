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Аршавин объяснил, почему весь спорт пропитан политикой

Экс-футболист Аршавин заявил, что спорт пропитан политикой из-за денег спонсоров

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что весь спорт в текущее время пропитан политикой.

«Сколько я живу и осознаю информацию, всегда говорили: «Спорт должен оставаться вне политики». Но сейчас весь спорт, не только футбол, пропитан политикой. Потому что это большие деньги и вливания спонсоров. А это, как правило, американские, английские, немецкие компании. Они диктуют свои условия», — заявил экс-футболист.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в Британии поддержали участие россиян в Олимпийских играх на одном условии.

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