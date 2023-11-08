В Канаде предрекли Овечкину вечную игру из-за рекорда Гретцки

Журналист Джефф О'Нил в прямом эфире канадского издания TSN критично оценил шансы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, отметив, что команда уже не может побеждать, ей остается только помогать российскому игроку.

«Он, будучи 45-летним вингером, будет выходить на лед в формате игры «5х3» (смеется), пытаясь побить этот рекорд. «Вашингтон» больше не выигрывает, у них не осталось шансов на кубок. Все, что осталось «Кэпиталз», — это помочь Ови добраться до финишной линии. Он будет играть вечно, пока не сделает это», — заявил журналист.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. На протяжении четырех последних игр хоккеист не мог поразить ворота соперников.

За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от рекордсмена, Уэйна Гретцки, составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее в «Вашингтоне» заявили, что Овечкин не разучился забивать.