Головин поспорит с Мбаппе за приз лучшего игрока чемпионата Франции

Российский футболист «Монако» Александр Головин номинирован на приз лучшему игроку чемпионата Франции в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза профессиональных футболистов.

В октябре 27-летний полузащитник сыграл в трех матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на награду претендуют форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (три гола и одна результативная передача в трех играх) и его партнер по команде хавбек Уоррен Заир-Эмери (один гол и одна передача в трех встречах).

Головин проводит шестой сезон в составе «Монако», куда он перебрался из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018. В текущем сезоне чемпионата Франции он провел десять матчей, забив пять мячей.

В футболке сборной России Головин провел 46 матчей, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третье место, имея в активе 23 очка. Лидирует в чемпионате «Ницца», набравшая 25 очков. На втором месте идет «ПСЖ» с 24-мя очками.

Ранее тренер заявил, что в командах РПЛ нет лидера уровня Головина.