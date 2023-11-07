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Жена Карпина выложила фото в купальнике

Жена тренера сборной России Карпина опубликовала фото в купальнике на пляже

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dasha.karpina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в купальнике.

На снимках она позирует в черном купальнике на пляже в Дубае.

У Дарьи есть дочь Анита от первого брака. С Валерием Карпиным девушка познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

7 ноября Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав на ноябрьский сбор национальной команды.

20 ноября в Волгограде подопечные Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Ранее девушка-боец UFC выложила фото в обтягивающем платье без белья.

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