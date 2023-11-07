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Названы причины, по которым Дзюбу не вызывают в сборную России

Экс-футболист Мостовой заявил, что Дзюбу не вызывают в сборную из-за Карпина

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Алексей Даничев/Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой в комментарии «РБ Спорт» выразил мнение, что карьера форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в сборной России завершилась 1,5 года назад.

«В тот момент, когда он был нужен сборной, его не вызывали, но люди, разбирающиеся в футболе, понимали, что он должен был играть в отборе на чемпионат мира. Если в нужные моменты его не вызывали, какой смысл вызывать сейчас?

Сейчас у нас начали появляться расширенные списки в сборной России, можно кого угодно вызывать. Я уже говорил, что карьера Дзюбы в национальной команде закончилась 1,5 года назад. Причина этому – обстановка вокруг, отношения с тренером», — заявил экс-футболист.

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Стоит отметить, что он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.

7 ноября Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав на ноябрьский сбор национальной команды.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Ранее Дзюбу назвали уникальным явлением в российском футболе.

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Футбол. Чемпионат России
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