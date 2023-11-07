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Малкин раскрыл, что «Питтсбург» подарил ему за тысячную игру в составе клуба

Хоккеист Малкин заявил, что «Питтсбург» подарил ему поездку на финал ЛЧ

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Gene J. Puskar/AP

Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о подарке от клуба за тысячную игру, проведенную за американскую команду.

«Клуб подарил мне поездку на финал футбольной Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» в Стамбуле. «Питтсбург» все организовал: перелет, гостиницу, билеты для семьи на игру.

Если честно, сначала был другой подарок — поездка в Африку на сафари. Но потом я увидел, что в это же время проходит финал Лиги чемпионов, и мы можем полететь через Турцию в Москву. Тогда и попросил клуб поменять маршрут.

Поход на этот матч был больше не для меня, а для сына, потому что он увлекается и занимается футболом. Очень хотел, чтобы он увидел главный клубный футбольный матч в мире своими глазами», — заявил Малкин.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. «Питтсбург» проиграл три последние встречи.

Ранее Малкин признался, что просил у «Питтсбурга» зарплату больше.

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