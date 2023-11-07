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В «Вашингтоне» заявили, что Овечкин не разучился забивать

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что Овечкин снова начнет забивать в НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о безголевой серии капитана команды Александра Овечкина, который не забивает уже четыре матча подряд. Его слова приводит The Hockey News.

«Он не разучился забивать. Есть несколько вещей, которые он мог бы делать немного лучше, находясь без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы обсудим это. Он становится все лучше в этих моментах.

Процент реализации бросков Овечкина всего 4,7? Мы просто реализуем шансы не совсем на том уровне, на который рассчитывали. Иногда игра в атаке по каким-либо причинам на какое-то время угасает, а потом неожиданно что-нибудь разжигает ее. Голы придут», — заявил специалист.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач.

За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от рекордсмена, Уэйна Гретцки, составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее «Вашингтон» одержал 1000-ю домашнюю победу в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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