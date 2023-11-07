Устроивший стрельбу боксер Иванов рассказал, как готов помочь пострадавшим

Устроивший стрельбу у ресторана в Москве 37-летний боксер Никита Иванов заявил, что готов оплатить лечение пострадавшим. Его слова передает РИА Новости.

«Я очень расстраиваюсь, что из-за меня эти ребята пострадали, оплачу им все лечение», — сказал Иванов.

Иванов также рассказал, что побудило его совершить стрельбу.

«Они меня и мою девушку оскорбляли, на что я сделал замечание, а дальше понеслось», — добавил боксер.

Вечером 5 ноября у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве произошел конфликт со стрельбой, в результате которого четыре человека пострадали. По данным СМИ, конфликт спровоцировал чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Три года назад боксер уже привлекал внимание полиции, когда избил своего коллегу Бассира Мирсиябова, после чего тот попал в реанимацию. Федерация бокса России пообещала провести разбирательство.

Сообщалось, что в результате конфликта 5 ноября у трех человек были выявлены огнестрельные ранения, еще у одного — сломан нос.

Ранее сообщалось, что следователи требуют арестовать боксера Иванова, открывшего стрельбу в Москве.