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Черчесова упрекнули в заигрывании с руководителями клубов РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Гладилин: Черчесов заигрывает с руководителями клубов РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал появление Станислава Черчесова на матче «Локомотива» и «Спартака» сначала в шарфе «железнодорожников», а затем — в красно-белом. Его слова передает Legalbet.

«Намекал ли вчера на что-то Станислав Черчесов, надевая шарф сначала «Локомотива», а потом «Спартака», или он просто играл с аудиторией? Черчесов заигрывает со всеми руководителями, которые могут предложить ему работу. Будь то «Локомотив», «Спартак» или другие клубы, которые в нем нуждаются.

Он сейчас безработный тренер, который уже готов вновь приступить к работе. Думаю, он намекает клубам, что готов к предложениям», — сказал Гладилин.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». В минувшем туре команды играли друг с другом. Их встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В концовке первого тайма красно-белые остались вдесятером из-за удаления Хлусевича. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Ростовом», а «Локомотив» — с «Ахматом».

Ранее сообщалось, что менеджер «ПСЖ» может перейти в «Спартак».

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