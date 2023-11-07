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Футболист сборной России о Кубе: понятия не имею, что это за команда

Вратарь сборной России Сафонов заявил, что ничего не знает о Кубе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Голкипер сборной России Матвей Сафонов признался, что ничего не знает о следующем сопернике национальной команды по предстоящему товарищескому матчу. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них», — сказал Сафонов.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Сафонов впервые был вызван в сборную России в 2020 году. 1 июня 2021 года дебютировал в товарищеском матче против сборной Польши. Свой первый официальный матч голкипер провел на чемпионате Европы против сборной Финляндии. Всего за национальную команду он отыграл 10 матчей.

Ранее Валерий Карпин оценил сборную Кубы.

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