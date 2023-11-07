Малкин признался, что просил у «Питтсбурга» зарплату больше

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что просил у руководства команды зарплату в $8 миллионов. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Продешевил с новым контрактом? Ну, как продешевил — больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много травм и уже не тот уровень. Конечно, всегда хочется чуть больше, чем дают. Мои агенты боролись до конца, могу это с уверенностью сказать. Контракт все равно хороший. Будем работать!» — сказал Малкин.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. «Питтсбург» проиграл три последние встречи.

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