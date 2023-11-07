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«Аль-Хиляль» предлагал Месси €1 млрд в год

Le10sport: саудовский «Аль-Хиляль» предлагал футболисту Месси €1 млрд в год

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» предлагал форварду сборной Аргентины Лионелю Месси €1 млрд в год, передает Le10sport со ссылкой на журналиста Гиллема Балага.

Представители саудовского клуба встречались с Месси, когда он выступал за французский «ПСЖ», но аргентинец никогда не хотел уезжать в Саудовскую Аравию. В летнее трансферное окно он подписал контракт с «Интер Майами».

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться. В составе испанской команды Месси 10 раз выигрывал чемпионат, семь раз Кубок страны и четырежды Лигу чемпионов.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру.

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