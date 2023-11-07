Российский вратарь «Колорадо» рассказал, почему он уехал из России в 16 лет

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов рассказал, что уехал из России в возрасте 16 лет из-за того, что играл в команде, у которой не было клуба в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) России, передает Colorado Hockey Now.

«По сути, мой агент отправил меня в USHL. После этого я играл за юниорские команды в Северной Америке. Потом я играл в юниорской лиге Онтарио и проиграл там в финале», — сказал Просветов.

В сезонах-2013/2014 и 2015/2016 Просветов в возрасте 15-16 лет играл за московскую «Русь».

В 2016 году российский хоккеист уехал в США, где два сезона играл за команды юниорских лиг «Миннесота Маджишенс» (Североамериканская хоккейная лига, 2016/17) и «Янгстаун Фантомс» (Хоккейная лига США, 2017/18). Просветов в 2018 году был выбран в четвертом раунде под общим 114-м номером «Аризоной Койотс». Он стал первым российским хоккеистом, выбранным в 18 лет в первых раундах драфта, при этом не сыгравшим ни одного матча за сборную России какого-либо возраста.

Ранее Просветов заявил о росте цен на бензин в США.