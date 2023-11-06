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Костомаров провел тренировку по боксу без протеза

Костомаров признался, что намерен выйти на лед

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что сходил на тренировку по боксу без протеза. Его слова передает РИА Новости.

«Давно завелось, что русские не сдаются — в фильме «Брат» была фраза. Это дух такой, он внутри нас живет у каждого русского человека.

На Эльбрус, конечно, не собираюсь. Но хочу выйти на лед, хоть и сейчас это будет гораздо труднее. Я для этого тренируюсь, работаю. Пару дней назад даже на бокс сходил. Без этой штуки на руке, правда. Можно тренироваться и прогрессировать, любая тренировка равно укрепляет ноги, руки, укрепляет твой дух», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. А затем стал часто публиковать в своих социальных сетях снимки и видео с различных тренировок: в бассейне и зале.

Ранее Костомаров признался, что плакал после ампутации.

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