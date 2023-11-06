Костомаров провел тренировку по боксу без протеза

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что сходил на тренировку по боксу без протеза. Его слова передает РИА Новости.

«Давно завелось, что русские не сдаются — в фильме «Брат» была фраза. Это дух такой, он внутри нас живет у каждого русского человека.

На Эльбрус, конечно, не собираюсь. Но хочу выйти на лед, хоть и сейчас это будет гораздо труднее. Я для этого тренируюсь, работаю. Пару дней назад даже на бокс сходил. Без этой штуки на руке, правда. Можно тренироваться и прогрессировать, любая тренировка равно укрепляет ноги, руки, укрепляет твой дух», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. А затем стал часто публиковать в своих социальных сетях снимки и видео с различных тренировок: в бассейне и зале.

Ранее Костомаров признался, что плакал после ампутации.