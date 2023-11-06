Тренера «Локомотива» обвинили в неверном использовании Дзюбы

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» заявил, что наставник красно-зеленых Михаил Галактионов неверно использует Артема Дзюбу.

По его словам, в дерби ближе к победе были спартаковцы,

«Спартак», конечно, был более мобильным, поинтереснее смотрелся. Не всегда получается у них игра, а жаль. И состав приличный, и игроки мастеровитые, но не всегда выходит добиться результата. Думаю, что по итогам сезона в топ-3 они поднимутся. А как сыграл «Локомотив» — мне не понравилось. Мне не нравится, как используют Дзюбу — он не беговой игрок, а позиционный. Он надеется на то, что будет принимать верховые мячи, что ему кто-то сбросит на голову подачу. Может быть, игрок такого плана и нужен команде, но только при условии, что игроки слева и справа от него будут его обслуживать, держать мяч, хорошо открываться», — заявил Пономарев.

Матч «Локомотив» — «Спартак» завершился результативной ничьей со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой шестое и седьмое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

Ранее стали известны лучшие игроки «Спартака» и «Локомотива» в дерби.