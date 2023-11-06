Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Буре заявил, что «Филадельфию» устраивает отсутствие Федотова

Буре о деле Федотова: «Филадельфию» устраивает, нас устраивает

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и спецпредставитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре высказался о ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Его слова передает «Чемпионат».

«Есть регламент определенный, есть правила, которые прописаны. Но бывают ситуации, когда даже в правилах и регламенте не прописан какой-то прецедент.

Я не знаю, в чем смысл сейчас. «Филадельфию» устраивает, нас устраивает. Если даже что-то нарушено по правилам Международной федерации, это опять прецедент, еще не прописан достаточно. Значит, надо прописывать юридически, что делать и как. Все взяли паузу», — сказал Буре.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. А голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью.

В текущем розыгрыше КХЛ Федотов, несмотря на запрет, провел 14 матчей, пропустив 28 шайб.

Ранее Михаил Сергачев описал ситуацию с Федотовым словами «игра элит».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий