Буре заявил, что «Филадельфию» устраивает отсутствие Федотова

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и спецпредставитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре высказался о ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Его слова передает «Чемпионат».

«Есть регламент определенный, есть правила, которые прописаны. Но бывают ситуации, когда даже в правилах и регламенте не прописан какой-то прецедент.

Я не знаю, в чем смысл сейчас. «Филадельфию» устраивает, нас устраивает. Если даже что-то нарушено по правилам Международной федерации, это опять прецедент, еще не прописан достаточно. Значит, надо прописывать юридически, что делать и как. Все взяли паузу», — сказал Буре.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. А голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью.

В текущем розыгрыше КХЛ Федотов, несмотря на запрет, провел 14 матчей, пропустив 28 шайб.

Ранее Михаил Сергачев описал ситуацию с Федотовым словами «игра элит».