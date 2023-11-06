Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Костомаров об ампутации: думал, зачем таких людей оставлять жить

Костомаров признался, что плакал после ампутации

close
100%
РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что тяжело пережил ампутацию конечностей после болезни. Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, сетовал на то, что я невезучий человек. Жизнь жестоко обошлась со мной, несправедливо. В тот момент я все валил на жизнь. Почему именно я? Зачем? Вроде работал и занимался своим любимым делом, семья, дети. И все резко подорвалось. Ампутация одна, вторая. Я горько плакал и понимал, что это конец света. Хоть меня и утешали, что все будет хорошо, будут протезы, но как я могу лишиться ног, рук. Думал, зачем таких людей оставлять жить», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. А затем стал часто публиковать в своих социальных сетях снимки и видео с различных тренировок: в бассейне и зале.

Ранее Костомаров рассказал, чего лишился из-за своей болезни.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий