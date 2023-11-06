Костомаров рассказал, чего лишился из-за своей болезни

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о полученной радости от вождения машины после ампутации конечностей. Его слова передает РИА Новости.

«Я лишился очень многого, что я делал до того, как произошла болезнь. Я водил мотоцикл, занимался экстримом, обожал играть в большой теннис, хоккей. Это доставляло мне огромное удовольствие. У меня было любимое дело — фигурное катание, шоу. Мотоцикла я лишился, водить я его не смогу. А водить автомобиль шанс есть. Я попробовал на парковке. Я был счастлив, что могу водить автомобиль», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. А затем стал часто публиковать в своих социальных сетях снимки и видео с различных тренировок: в бассейне и зале.

Ранее Костомаров показал свою тренировку из тренажерного зала.