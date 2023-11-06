Карпин о следующем сопернике сборной России: а разве выбор был?

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о следующем сопернике национальной команды по товарищескому матчу. Его слова передает «Матч ТВ».

«Что могу сказать о Кубе? А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем. Соперника изучаем», — сказал Карпин.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Последними соперниками россиян стали сборные Камеруна и Кении. Команда Валерия Карпина обыграла участников чемпионата мира в Катаре со счетом 1:0, а с кенийцами сыграла вничью 2:2.

Ранее Георгий Джикия рассказал о своем отношении к товарищескому матчу с Кубой.