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Посещаемость дерби «Локомотив» — «Спартак» назвали маленькой

Тренер Игнатьев назвал недостаточной посещаемость матча «Локомотив» — «Спартак»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» заявил, что посещаемость этой игры не соответствовала ее статусу.

«Антураж у игры был великолепный, все люди, которые работали на стадионе в день матча, делали все возможное, чтобы собравшиеся на трибунах люди получили максимальное эстетическое удовольствие от того, что предшествовало игре. К сожалению, матч такого калибра не собрал той аудитории, которой заслуживал, 14 тысяч — это не тот вклад болельщиков, который можно было бы ожидать на матче таких команд. Все было красочно, ярко и очень интересно. Я получил большое удовольствие от пребывания на «РЖД Арене» вчера», — заявил Игнатьев

Матч «Локомотив» — «Спартак» завершился результативной ничьей со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой пятое и шестое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

Ранее тренер Валерий Гладилин назвал «Спартак» и «Локомотив» середнячками чемпионата России.

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